Frosinone, poker di Kaio Jorge in amichevole: l’attaccante della Juve convince

Nel corso di un'amichevole contro la Primavera Kaio Jorge, attaccante della Juve in prestito al Frosinone, ha segnato 4 gol

Ora però il brasiliano sta meglio e per questo la Vecchia Signora l'ha mandato in prestito al Frosinone così da poter trovare minuti e fiducia. Il giovane attaccante sta quindi provando a sfruttare questa pausa nazionali per dimostrare il suo valore e ieri nel corso di un'amichevole contro la squadra Primavera ha segnato un ben quattro gol.