Barrenechea: “Voglio fare bene a Frosinone e poi tornare alla Juve”

Le parole di Enzo Barrenechea, centrocampista della Juve in prestito al Frosinone, intervistato da Tuttosport

Intervistato da Tuttosport il giocatore della Juve in prestito al Frosinone Enzo Barrenechea ha detto: "Qui a Frosinone sto molto bene, sto giocando e sono molto contento. Kaio Jorge e Soule prima di trasferirsi qui mi hanno chiamato: abbiamo parlato del fatto che potevano venire anche loro e mi hanno chiesto un po’ di informazioni". Sulla decisione di trasferirsi al Frosinone ha aggiunto: "Ho parlato con la Juve, con il Frosinone e assieme alla mia famiglia ho deciso di venire qua perché mi è sembrata la società ideale per continuare a crescere". Ma la speranza resta quella di tornare alla Juve: "Senza dubbio. Ora però il mio obiettivo principale è fare bene qui a Frosinone, giocare più minuti possibile e crescere. Poi in futuro si vedrà... Giocheremo contro a dicembre, sarà sicuramente bello ritrovare i miei vecchi compagni e gli amici che ho lì. Sarà certamente una bella giornata".

Sulla sua esperienza alla Juve: "Allegri mi ha sempre raccomandato di stare sereno e tranquillo, da un punto di vista tecnico e tattico si raccomandava sempre che giocassi la palla in avanti e che tenessi la posizione davanti alla difesa senza farmi superare. Credo di dover migliorare in tantissime cose. Una delle principali, di cui abbiamo parlato per lavorarci sopra con il mister e con i preparatori atletici, è sicuramente alzare il mio ritmo di gioco. E riuscire a sostenere un ritmo più alto per 90 minuti. Come modelli per il mio ruolo invece cercavo di ispirarmi a Iniesta e a Pirlo. L’anno scorso poi allenandomi con la prima squadra della Juve ho cercato di imparare il più possibile da Locatelli e da Paredes".

Chiosa finale sull'ambiente in casa Juve: "Lo spogliatoio della Juve è molto unito come è sempre stato, nonostante tutti i problemi dello scorso anno. La fame e la voglia di tornare a vincere sono più forti che mai in tutti i ragazzi. Spero che in questa stagione vada tutto per il verso giusto e che possano portare la Juventus dove merita di stare: tra i più grandi club del mondo".

