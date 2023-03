Allegri: “Di Maria e Chiesa in panchina, sereno su Vlahovic”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenterà alla stampa la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Ecco le sue parole: "Parlerò domani prima della partita, conoscendo le difficoltà. Loro faranno una gara diversa dall'andata. Di Maria e Chiesa? Difficilmente ci saranno dal 1', li abbiamo recuperati solo stamattina, potranno essere utili a gara in corso. Vlahovic? E' rimasto dispiaciuto per non aver segnato ma sta bene fisicamente. Viene da tre mesi di inattività ma sono sereno e certo che tornerà presto al gol.