Frey: “Per lo Scudetto lotta aperta. C’è anche la Juventus”

Sebastian Frey ha fatto il suo pronostico per lo scudetto alla luce degli ultimi risultato: per l'ex portiere la Juventus potrebbe farcela

Intervistato da Tv Play, Sebastian Frey ha parlato della lotta per il titolo di vincitrice della Serie A. Per l'ex portiere, l' Inter rimarrebbe la favorita nonostante la sconfitta interna contro il Sassuolo . Le rivali però non mancherebbero e la Juventus sarebbe una di queste. Ecco le sue parole:

"Il Sassuolo ha meritato la vittoria e ha battuto Inter e Juventus, Berardi è un grande attaccante. Negli ultimi anni è diventata la bestia nera dei nerazzurri ma non metto in discussione la squadra. Continuo a vedere una grande Inter. Continuo a pensare che sia la favorita per lo scudetto insieme a Milan, Juventus e Napoli ma l'Inter è sempre al centro del ciclone, appena perde si rimette tutto in discussione. Ma è stato fatto un buon mercato secondo me".