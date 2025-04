Fresi: “Con Nedved avremmo battuto il Milan in finale”

Salvatore Fresi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Pavel Nedved.

Salvatore Fresi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Una decina di partite, con davanti difensori dello spessore di Ferrara e Thuram, con Montero e poi Iuliano e Tudor. Buffon in porta, Salas, Di Vaio, Del Piero e Trezeguet in attacco. Conte, Camoranesi, Nedved e Davids in mezzo. Continuo? E comunque, campioni d’Italia e un’altra delusione: perdiamo la finale di Champions contro il Milan, a Manchester”.

Sull’assenza di Nedved

"Ci andiamo senza Nedved, ammonito e quindi squalificato nella semifinale con il Real Madrid sul 3-0 per noi. Pavel era immarcabile a quel tempo, con lui avremmo battuto il Milan. Contatto Ronaldo-Iuliano: Mai ammesso che l'intervento fosse irregolare. Mai una volta. Mai che l'abbia fatto nessuno. Lasciamo stare".