Frattesi, Juve o Inter? Il centrocampista rivela: “Mi affascina la Premier”

Nel frattempo Frattesi continua a incantare, in gol anche nella sfida tra Inter e Sassuolo. Al termine della partita il direttore sportivo nerazzurro Beppe Marotta ha voluto fare i complimenti di persona al giocatore , chiaro segnale dell'apprezzamento del club milanese per il giocatore del Sassuolo. Lo stesso Frattesi al termine della partita ha detto: " I complimenti di Marotta prima? Sicuramente San Siro dà motivazioni importanti , si trovano qui, a Roma, a Napoli… Giocare da avversario è ancora più bello, con 70mila persone contro. Sono contento sia andata bene sotto quel punto di vista, il pari sarebbe stato più giusto per me, ma va bene così".

Il futuro è però ancora tutto da scrivere, con la Juve che continua il suo pressing. Frattesi per caratteristiche tecnico-tattiche potrebbe essere infatti un rimpiazzo perfetto di Adrien Rabiot, sempre più vicino all'addio. Il giocatore del Sassuolo la pensa però diversamente: "Futuro in Italia o estero? La Premier mi affascina sicuramente, mi piacerebbe provare quell’esperienza anche per vedere come si lavora all’estero". Insomma, tra Juve, Inter e Premier League le possibilità per Frattesi non mancano. Come successo per tanti altri talenti neroverdi prima di lui, la prossima estate il Sassuolo si prepara all'asta per il suo cartellino. Valore di mercato? Almeno 30 milioni di euro. La Juve ci pensa, ma prima bisognerà risolvere due problemi ben più importanti: il nuovo direttore sportivo (Giuntoli?) e le cessioni dei giocatori in prestito, da McKennie e Zakaria fino a Arthur e Kulusevski. Si prospetta un'estate molto lunga in casa Juve.