Carnevali: “Frattesi molto richiesto, avrà una valutazione da grande giocatore”

Tra una settimana la Juventus scenderà in campo in Spagna, per cercare di raggiungere la finale della competizione: molto del proseguo del cammino dei bianconeri dipenderà da questo, anche e soprattutto in vista del prossimo anno . Dopo la partita i bianconeri capiranno come muoversi anche sul mercato, con molti nomi già sul taccuino della dirigenza.

Tra questi c'è quello del centrocampista Davide Frattesi, del quale ha parlato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, intervistato dai microfoni di Telelombardia: "Ci sono tante richieste per un giocatore importante per quel tipo di ruolo. Non mi meraviglierei che arrivino offerte anche da altri campionati. Magari sarà anche l'Inter che verrà a chiedercelo. Le big potrebbero venire tutte a bussare alla nostra porta per lui, ma non abbiamo ancora fatto una valutazione precisa. Sicuramente avrà una valutazione da grande giocatore qual è".