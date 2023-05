Il Tottenham spaventa la Juve. L’allenatore: “Kulusevski? Non so se rimarrà”

Prestito con diritto di riscatto per 35 milioni, che sarebbe diventato obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League: con questi termini Dejan Kulusevski è passato a gennaio 2022 dalla Juve al Tottenham. Se i primi sei mesi dell'attaccante svedese sono stati eccezionali, la seconda stagione a Londra non è stata altrettanto positiva. Ora gli Spurs si ritrovano infatti sesti in campionato, a ben nove punti di distanza dalla zona Champions.