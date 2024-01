Gervasoni: “Il gol di Frattesi andava annullato”. Tifosi Juve in rivolta

L'AIA conferma: il gol dell'Inter andava annullato per fallo di Bastoni. I tifosi della Juve sui social sono in rivolta

Il gol vittoria dell'Inter contro il Verona ha fatto molto discutere per via della gomitata di Bastoni all'inizio dell'azione.

Intervenuto nel corso di OpenVar il vicepresidente del CAN Gervasoni ha detto: "Non siamo soddisfatti. Stop per Nasca: ripartirà dalla B. Dobbiamo capire il perché del mancato intervento del Var sul gol di Frattesi:andava annullato per il fallo intenzionale di Bastoni sul giocatore avversario. Decisioni corrette su altri episodi. Analizzeremo l’episodio con calma, il gol andava annullato ed è stato un errore. Dobbiamo parlare con calma con il Var Nasca per capire se ha valutato l’intervento di Bastoni come un body check".