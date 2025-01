Fratini: "La Juventus deve insistere per Tomori. Su Cambiaso..."

Michele Fratini ha parlato delle operazioni calde alla Juventus: i bianconeri dovrebbero insistere su Tomori e valutare l'uscita di Cambiaso

Intervistato per TJ, Michele Fratini ha parlato delle strategie nella sessione invernale di trasferimenti della Juventus. Ecco le sue parole: “Il profilo che consiglierei ai bianconeri e su cui la dirigenza sta lavorando è proprio quello del già citato Tomori. A loro dico di insistere per prenderlo. Se le parti dovessero riuscire a trovare un giusto accordo, è il difensore più adatto rispetto ai vari Silva, Araujo e Kelly sia per caratteristiche tecniche e sia perché si è adattato molto bene al campionato italiano. Cambiaso e Douglas Luiz? Sinceramente, se dovessero monetizzare un maniera importante, valuterei la cessione di entrambi”.

Fratini: “Alberto Silva ricorda Dodò”

Inoltre, sule neo acquisto dal Vitoria Guimares, Alberto Silva, il talent scout ha aggiunto: “Il voto al suo acquisto? Il voto è buono, da 7, però per far sì che diventi ottimo ed/od eccellente, Alberto Costa dovrà avere spazio, continuità e la capacità di imporsi fin da subito nella gerarchia della rosa. Arrivato dal Vitoria SC, è un terzino classe 2003 che si colloca in campo sulla fascia destra che è quella del suo piede forte e naturale. Possiede una buona struttura da normotipo, ottimo nelle accelerazioni in possesso palla ed è abile sia nel sovrapposti che quando fraseggia e chiede lo scambio (triangolo) col compagno di riferimento che gli va incontro. È il classico cursore fluidificante di spinta portoghese, con ancora margini di miglioramento. Ricorda per caratteristiche tecniche Dodo’ della Fiorentina”. Leggi anche le parole di Giuntoli sul prossimo colpo alla Juventus <<<