Juve, Giuntoli: “Kolo Muani verrà chiuso in settimana. Nessuna trattativa per Cambiaso”

Da Kolo Muani e Vlahovic fino a Cambiaso: le parole del Football Director della Juve Giuntoli nel pre partita della sfida contro il Milan

Nel pre partita della sfida contro il Milan il Football Director della Juve Cristiano Giuntoli ha detto: “Vogliamo fare di più. La vittoria è la cosa più importante ma va valutata anche la prestazione”.

Su Kolo Muani: “C’è stato un disguido burocratico ma in settimana verrà chiuso. Vlahovic in panchina? Ha fatto solo un allenamento, non avrebbe potuto giocare dall’inizio“.

Chiosa finale su Cambiaso: “Non ci sono trattative al momento. Vogliamo fare un mercato in entrata, non pensiamo alle uscite”.