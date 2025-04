Fratini: “Gasperini al 90% sarà il nuovo allenatore della Juventus”

Michele Fratini ha parlato dell'allenatore Gian Piero Gasperini: per il talent scout, quasi sicuramente il tecnico allenerà la Juventus

Intervistato per TJ, Michele Fratini ha parlato dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. Per il talent scout, premiato come migliore del suo ruolo dal 2022 al 2024, il tecnico sarebbe vicinissimo a sedere sulla panchina della Juventus. Ecco le sue parole: “Tudor non resterà l’anno prossimo. Non mi stupirebbe se gli chiedessero di restare accanto al nuovo allenatore, che confermo essere Gian Piero Gasperini. Se dovessi sbilanciarmi con una percentuale, direi il 90%. Lui ha già comunicato la sua volontà di andar via e lo ha fatto in una maniera molto corretta, d’altronde l’Atalanta è anche una sua creazione e i risultati ottenuti con i bergamaschi sono merito suo. Il tecnico sarebbe l’ideale per i giovani come Thuram e Yildiz, per me sarebbe l’allenatore perfetto anche per altri talenti come Liam Delap che avevo suggerito un po’ di tempo fa e che ormai è esploso con l’Ipswich Town“.

Fratini: “L’annata della Juventus è in perdita”

Il talent scout ha proseguito: “L’annata della Juventus è in perdita, visto quello che hanno investito. Tudor si è trovato di fronte a risultati già acquisiti, ma non dimentichiamoci che la Juve è uscita malamente dalla Champions e in Coppa Italia è stata eliminata dalle riserve dell’Empoli. Ora la testa è solo al quarto posto, con l’obiettivo poi di costruire nuovamente una rosa all’altezza del blasone della Juve”. Leggi anche le parole di Di Marzio sul prossimo allenatore della Juventus <<<