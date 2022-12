Juve, Rabiot dopo la vittoria della Francia: “Vogliamo la finale”

Vittoria per la Francia di Rabiot contro l'Inghilterra, che ora affronterà il Marocco in semifinale. Le parole del centrocampista della Juve

La Francia supera l'ostacolo Inghilterra e continua il suo percorso verso la finale. Dopo il Mondiale in Russia 2018 la squadra di Deschamps vuole il bis, o come direbbero Kane e compagni "back to back". In semifinale i Blues troveranno il Marocco, vera e propria rivelazione di questa Coppa del Mondo, in grado di battere Belgio, Spagna e Portogallo.