Francia-Italia 5-1: le parole di Bertolini, Girelli e Boattin

Ieri sera debutto amaro per la nazionale femminile a Euro2022. Ecco il commento del c.t. e delle due giocatrici della Juventus a fine gara.

redazionejuvenews

Debutto amaro per l'Italia femminile a Euro2022: le Azzurre sono state travolte 5-1 dalla Francia. A fine gara, il c.t. Milena Bertolini ha commentato così la gara ai microfoni della Rai: "Abbiamo affrontato una squadra forte, superiore a noi, ma abbiamo probabilmente sbagliato il primo tempo, non siamo riuscite a fare quello che avevamo studiato, esaltando le loro qualità. Loro hanno segnato meritatamente quei gol perché abbiamo sbagliato ciò che ci eravamo ripromesse di fare. La prima palla gol di Bonansea ci ha illuso di poter giocare a viso aperto, con la Francia non puoi farlo. Poi abbiamo preso due gol subito e ne abbiamo risentito, poi col terzo abbiamo mollato. Ripartiamo dal secondo tempo perché la squadra è riuscita a ripartire stando unita e compatta, provando a fare qualcosa in più, dall’atteggiamento e dalla reazione avuta".

Cristiana Girelli, intervistata da Sky Sport, ha analizzato la sconfitta. Queste le parole dell'attaccante della Juventus: "C'è stato un blackout totale, anche se la prima occasione nitida è capitata a noi. E' andata così, ma ci teniamo la grande reazione avuta nel secondo tempo: non era scontato tenere le francesi nella propria metà campo dopo un primo tempo finito sul 5-0. E' tutto nelle nostre mani, da domani si inizierà a pensare all'Islanda perché sarà una partita fondamentale: non possiamo più sbagliare. Sapevamo che il passaggio del turno si sarebbe giocato su tre partite, è un peccato iniziare con un passivo così pesante, ma lo accettiamo. La Francia è una grandissima squadra, completa in tutti i reparti. E' sicuramente una delle favorite per la vittoria finale".

Sempre a Sky Sport, ha parlato anche un'altra bianconera, Lisa Boattin: "Dovremo tenere quanto di buono abbiamo fatto nel corso del secondo tempo. Dispiace per il ko perché avevamo preparato bene questa partita, non vedevamo l'ora di giocare, ma nel primo tempo non siamo scese in campo. La Francia, nel primo tempo, ha fatto una partita incredibile: noi non riuscivamo a chiudere gli spazi mentre loro erano dovunque. Nel secondo tempo siamo state più compatte, ma abbiamo pagato il fatto che nel primo tempo ci è mancato coraggio: abbiamo perso troppi contrasti e siamo arrivate tardi sulle seconde palle. Sembrava che la Francia andasse più forte di noi: forse abbiamo pagato un po' l'emozione dell'esordio, sapevamo che ci sarebbero state aspettative alte dopo il Mondiale. Lavoreremo per essere più brillanti".