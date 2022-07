Barzagli: “Pogba e Di Maria faranno tornare grande la Juve”

Questi ultimi giorni sono stati molto importanti per il mercato della Juventus. Alla Continassa infatti sono arrivati i primi due grandi colpi: Paul Pogba e Angel Di Maria. Di questo ha parlato anche Andrea Barzagli, intervistato da Tuttosport. Questa la sua opinione sul centrocampista francese, di cui è stato compagno di squadra: "Rivederlo alla Juve è bello e affascinante e per i tifosi lo è riabbracciare Paul. Ritorna dopo sei anni al Manchester United. È un qualcosa in più sis per la squadra che per tutto l’ambiente: porterà entusiasmo. Pogba è un giocatore di spessore internazionale e ha già giocato nella Juventus. Paul sa cosa vuol dire indossare questa maglia e sa cosa vuol dire vincere. Per la Juventus è un grandissimo colpo. A Manchester ha sofferto la pressione di dover dimostrare di valere i 105 milioni pagati dallo United. Da fuori non si capisce il peso che deve sopportare un ragazzo, comunque giovane, quando le aspettative sono molto alte".