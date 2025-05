Francia, Deschamps convoca Kalulu: “Sta facendo un’ottima stagione alla Juve”

In vista dei prossimi impegni della Francia il ct francese ha convocato per la prima volta anche il difensore della Juve Pierre Kalulu

In vista dei prossimi impegni della Francia il ct francese ha convocato per la prima volta anche il difensore della Juve Pierre Kalulu. Su di lui Deschamps ha detto: “È la prima volta per lui, come per Rayan Cherki. Kalulu sta facendo un’ottima stagione con la Juventus. È stato molto bravo anche con il Milan. Ha la capacità di essere utilizzato in due ruoli: alla Juventus gioca più in una difesa a tre ma può anche fare il terzino destro. Lo seguiamo da un po’, la sua chiamata è più o meno legata alle assenze in difesa, ma ho anche in mente di poter dare una scossa, di trarre insegnamenti per me, per lo staff, anche in vista delle scadenze future. Poi spetterà a loro dare delle conferme, c’è sempre molta concorrenza. Dopo l’infortunio, che lo ha davvero penalizzato e rallentato, ha trovato un ottimo livello”.

I convocati della Francia

Ecco la lista completa dei convocati:

PORTIERI: Lucas Chevalier (Losc Lille), Mike Maignan (Ac Milan), Brice Samba (Stade Rennais) .

DIFENSORI: Loïc Badé (Fc Seville), Lucas Digne (Aston Villa Fc), Malo Gusto (Chelsea Fc), Lucas Hernandez (Paris-Sg), Théo Hernandez (Ac Milan), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Liverpool Fc), Clément Lenglet (Club Atletico Madrid), Benjamin Pavard (Inter Milan) CENTROCAMPISTI: Matteo Guendouzi (Ss Lazio), Manu Koné (As Roma), Adrien Rabiot (Olympique De Marseille), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid Cf), Warren Zaïre-Emery (Paris-Sg) .

ATTACCANTI: Bradley Barcola (Paris-Sg), Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Ousmane Dembélé (Paris-Sg), Désiré Doué (Paris-Sg), Randal Kolo Muani (Juventus), Kylian Mbappé (Real Madrid Cf), Michael Olise (Fc Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan)

Nel frattempo arriva un aggiornamento esclusivo di calciomercato: De Bruyne alla Juve? <<<