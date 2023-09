Frabotta: “Alla Juventus ho imparato molto da Ronaldo”

Gianluca Frabotta, ex difensore della Juventus, ha detto la sua sull'esperienza in bianconero, parlando anche di Ronaldo.

Gianluca Frabotta , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua sui bianconeri, parlandone in conferenza stampa.

Ecco le sue parole sull'esperienza in bianconero e sul rapporto con Cristiano Ronaldo , nel suo periodo a Torino nel 2020: "È per me questo un anno importantissimo, vestire la maglia del Bari è motivo di orgoglio, indossarla è stimolante, e credo sia un anno decisivo.

Come dicevo prima si possono fare tante cose, e fatte bene. Alla Juventus, quella di Cristiano Ronaldo, ho potuto imparare tanto, da come si deve lavorare in campo a come ci si comporta fuori: ora voglio rimettere tutto in questa esperienza".