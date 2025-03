Fortunato: “Scudetto? La Juventus ha buttato via troppi punti”

Daniele Fortunato ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juve: per l'ex calciatore, i bianconeri avrebbero perso troppi punti per strada

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Daniele Fortunato ha parlato del prossimo Atalanta-Juventus e delle ambizioni Scudetto delle due squadre. Sulle chance dei bianconeri, il doppio ex ha detto: “Ha buttato molti punti per strada, eppure nonostante diversi intoppi è ancora lì al quarto posto. Certo, sotto il profilo del gioco ci si aspettava qualcosa di diverso. Mi è rimasta in mente la gara di Champions contro il Manchester City. Ho visto catenaccio e contropiede: non certo quello che si voleva costruire con il nuovo allenatore”.

Fortunato: “L’Atalanta deve provare a credere nello Scudetto”

Se dopo 27 giornate sei a 3 punti dalla capolista, perché non provarci? L'Inter ha un calendario molto intenso tra campionato, Champions e Coppa Italia. E il Napoli non è così superiore rispetto alla squadra di Gasperini. Il quale, anche se avrebbe preferito avere tutti gli impegni delle coppe, può concentrarsi su un unico obiettivo. Un bene, certe gare si preparano da sole. Il pareggio con il Venezia è stato un risultato pesante nella corsa al vertice. Avere squadre top da affrontare permette di stare svegli. Quando giocavo nell'Atalanta, che era una provinciale, si preparavano da sole le sfide alle big. L'avversario ti offre gli stimoli giusti".