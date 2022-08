Juventus-Roma: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro la squadra di José Mourinho e dell'ex Paulo Dybala nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A

La Juventus scenderà tra poco in campo contro la Roma, nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri arrivano alla sfida dopo una vittoria ed un pareggio, e vorranno guadagnare i tre punti per proseguire al meglio il loro cammino. Per la sfida Allegri dovrà fare a meno di Fagioli, la cui assenza va ad unirsi a quelle di Pogba, Di Maria, Bonucci, Akè, Kaio Jorge, Chiesa e Arthur, fuori dal progetto della squadra.