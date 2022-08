Mercato Juve / Milik, Paredes e stop? Sta girando una voce folle

Ultimi giorni di mercato prima della chiusura ufficiale. Finalmente la Juventus è arrivata a dama per il vice Vlahovic. E' arrivata l'ufficialità di Arkadiusz Milik in bianconero. Il centravanti polacco arriva dal Marsiglia in prestito oneroso da 0,8 milioni, con diritto di riscatto fissato a 7 milioni più 2 di bonus.