News Juve – Annuncio improvviso: “Anche i bianconeri sul fuoriclasse”

La sessione estiva di calciomercato sta volgendo al termine e la Juventus ha quasi concluso tutte le operazioni che aveva in mente. Magari non saranno arrivate in tutti i ruoli le prime scelte della dirigenza, ma nel complesso il livello degli acquisti bianconeri è davvero eccellente. Tutto finito quindi e ultimi giorni destinati solo a piazzare qualche giovane? Non è detto.