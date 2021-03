Fonte: “Ronaldo potrebbe venire al Lille. Sorpreso dalle parole di Paratici”

Le dichiarazioni del difensore portoghese ai microfoni di Maisfutebol

redazionejuvenews

In questi giorni si parla con particolare insistenza del futuro di Cristiano Ronaldo. I quotidiani, specialmente quelli spagnoli, parlano di un Cr7 ormai stanco della sua esperienza italiana e deluso dall'eliminazione dalla Champions League della Juventus, uscita dalla massima competizione europea agli ottavi di finale per il secondo anno consecutivo. Intervistato dai microfoni di Maisfutebol, Josè Fonte, capitano e difensore del Lille, e connazionale del numero 7 juventino, ha detto la sua su questa situazione:

Conosce molto bene anche Cristiano. Non solo per il percorso comune in Nazionale, negli ultimi anni, ma anche nelle giovanili dello Sporting. Cosa possiamo aspettarci da lui all'Europeo?

Parliamo del migliore. Ci ha già abituato ad essere ai massimi livelli, anno dopo anno. Aspettatevi un Cristiano in grande spolvero.

Questa eliminazione europea della Juventus, contro il Porto, ha creato un certo dibattito sul suo futuro, anche per le sorprendenti dichiarazioni dell'amministratore delegato della squadra italiana, Fabio Paratici, e il modo in cui ha ammesso una via d'uscita. Sarà la fine del ciclo di Cristiano alla Juventus?

Solo Cristiano può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore al mondo nei campionati inglese e spagnolo, e ora lo ha dimostrato in quello italiano. Penso che sia fantastico quello che Cris ha fatto in questi diversi campionati, confermandosi come il miglior marcatore e continuando al livello a cui è. Solo lui può decidere del suo futuro. Dichiarazioni sorprendenti di Paratici, ma per fortuna Cristiano è in una posizione in cui può permettersi di scegliere. I club interessati non mancheranno! Qualunque cosa decida, sarà interessante da vedere. Certo, a tutti piacerebbe giocare Cris, aspettiamo e vediamo. Potrebbe venire al Lille.

Può un'agitazione associata all'incertezza del futuro di Cristiano influire sulla partecipazione del Portogallo all'Europeo?

Penso di no. Con l'esperienza che ha, non le sue prestazioni non verranno influenzate.