Fonseca: “Juve abituata a giocare certe sfide, ma con il Porto sarà difficile”

TORINO – La Juventus scenderà in campo questa sera a Oporto per l’andata degli ottavi della Champions League. I bianconeri hanno raggiunto la fase finale grazie al primo posto nel girone di qualificazione, maturato soprattutto grazie alla grande vittoria ottenuta al Camp Nou per 0-3 dai ragazzi di Andrea Pirlo, firmata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e dal gol di McKennie. Questa sera al Do Dragao i bianconeri cercheranno di riniziare come hanno finito, cercando una vittoria fuori casa che potrebbe garantirgli un buon vantaggio per la partita di ritorno. Madama dovrà stare attenta questa sera, come sottolineato più volte ieri da Pirlo in conferenza stampa, e non dovrà esporsi al contropiede dei portoghesi, ma giocare una partita intelligente e senza forzare le giocate.

Cristiano Ronaldo tornerà nella sua terra natia, in una di quelle partite che lo esaltano da sempre: febbraio è il suo mese, quello dove inizia a carburare in vista della parte importante della stagione. Questa sera CR7 guiderà l’attacco della Juventus cercando di mettere il suo nome sul tabellina dei marcatori, per facilitare la conquista della qualificazione da parte della squadra bianconera.

Della sfida di questa sera tra il Porto e la Juventus ha parlato anche un altro portoghese, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso, intervistato dai microfoni del quotidiano O Jogo, ha parlato della partita tra i Dragoes e i bianconeri in programma questa sera nella sua terra natale: “Non ho alcun dubbio sul fatto che stasera sarà una gara molto difficile per la Juventus. È una partita difficile da analizzare, conosciamo il valore della Juventus, ma anche quello del Porto. Sergio Conceiçao ha lavorato molto e il suo Porto è molto competitivo. La verità è che la Juventus è un collettivo abituato a giocare certe sfide, ha tanti campioni, non so se lo stato di forma possa o meno condizionare la gara”.