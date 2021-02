Pirlo: “Partita complicata. Abbiamo il sogno di arrivare in fondo”. Chiellini: “Pronti con entusiasmo e grande voglia”

TORINO – Vigilia di Champions League per la Juventus, con i bianconeri che partiranno questo pomeriggio alla volta di Oporto, in vista della partita di domani, valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione. Dalla sala stampa dell’Allianz Stadium, il difensore Giorgio Chiellini e il tecnico Andrea Pirlo presentano la sfida di domani contro il Porto di Conceicao.

Prende la parola Giorgio Chiellini

CONDIZIONE – “Io penso che arriviamo da un periodo molto positivo. La partita di sabato non ci scalfisce. Dobbiamo avere grande equilibrio e calma, e distinguere le due competizioni. In campionato mancano 16 partite più il recupero e siamo in lotta, e ora inizia la fase ad eliminazione diretta della Champions, a cui arriviamo con entusiasmo e voglia di far bene, consapevoli delle difficoltà che ci attendono”.

PORTO – “Sono una squadra che difende molto bene, subiscono pochi gol e potrebbe metterci in difficoltà. Negli scontri diretti è improntate segnare fuori casa, sono pericolosi nelle ripartenze, dovremmo cercare di evitarle e di fare una grande partita”.

DIFESA – “Siamo quattro centrali, tra i primi al mondo, e con caratteristiche diverse e tutti con molto talento. Chi gioca lo decide il mister, due dei quattro andranno in panchina con rispetto e volontà di essere un gruppo. In questi mesi ci siamo sempre alternati e abbiamo sempre avuto un grande feeling”.

NUOVI – “Tanti hanno già una buona esperienza, alcuni non ne hanno fatte tante ma domani penseremo all’aspetto negativo. Abbiamo vissuto una cosa simile con l’Inter in Coppa Italia, dove abbiamo giocato sui 180 minuti. In Champions ti puniscono al minimo errore, dovremo non commettere errori come negli ultimi due anni, che spero ci servano da insegnamento per non fare gli stessi e fare una partita diversa da quelle che poi ci sono costate le eliminazioni”.

CARRIERA – “Penso giorno per giorno, ogni volta che ho pensato più in la del mio naso ho sempre sbagliato e mi sono sempre fermato, quindi vivo il quotidiano con entusiasmo e faccio il massimo. Domani abbiamo una partita stimolante, le vibrazioni sono quelle giuste e non vediamo l’ora di scendere in campo”.

PARTNER – “Abbiamo caratteristiche diverse tutti e 4, piano piano bisogna trovare automatismi tra tutti. Ma non riguarda solo la difesa, cambia anche se gioca Arthur o Bentancur, Danilo o Alex Sandro. La conoscenza in allenamento consente di migliorare gli automatismi e i tempi di gioco che solo cosi possono migliorare. É umano che mi alleno con Matthijs e Demiral, li conosco meglio dell’anno scorso. Leo lo conosco da ormai 10 anni, lo conosco meglio di mia moglie”.

RONALDO – “Non scopro io che Cristiano è speciale. È una fortuna che sia da noi, allenarsi con lui per cercare di cogliere i suoi segreti in allenamento è bellissimo. Domani si gioca in casa sua in Portogallo, speriamo sia ancora più deciso e affamato per fare gol”.

MAREGA – “Da quando è uscito il Porto ho iniziato a guardarli di più. I loro attaccanti sono pericolosi sia negli spazi che nei cross, Marega soprattutto. Hanno ottimi giocatori, non so chi giocherà ma dovremmo essere pronti a limitarli e a non concedergli tanto spazio e tempi di giocate”.

Prende la parola Andrea Pirlo

PORTO – “Mi aspetto una partita complicata. Loro difendono molto bene, nel girone hanno avuto 4-5 volte la porta inviolata. È una squadra compatta bara a stringersi, comune l’Atletico, dovremmo avere pazienza per non andare incontro alle loro ripartenze che possono farci male”.

CHAMPIONS LEAGUE – “La Champions è una competizione particolare. Io la ho giocata per tanti anni e quando la giochi te ne accorgi, CI sono tante squadre che lottano per vincere, ma dipende anche dal momento in cui affronti le squadre, come stai fisicamente, è importante arrivare con la testa libera e mentalmente essere pronti ad affrontare una gara su 180 minuti. Tutti hanno il sogno di poter arrivare fino in fondo a questo punto”.

OBIETTIVI – “Iniziamo la stagione cercando di vincere tutto, Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia e in corsa per campionato e Champions. Questa è la cosa più importante, all’inizio dell’anno iniziamo per cercare di vincere tutti. La partita di sabato non ci preoccupa per il proseguo”.

CHAMPIONS – “É uno dei nostri obiettivi e un sogno, perché è una competizione importante. Dobbiamo crederci e avere la consapevolezza di poter arrivare fino in fondo”.

PORTO – “É diverso da noi, cambia tra campionato e Champions. In campionato è più offensivo, in Europa meno, gioca difensivamente un po’ come l’Atletico e cerca di ripartire. Noi cerchiamo di giocare in un altro modo ma non sempre riusciamo ad avere il pieno possesso palla e dobbiamo difendere”.

INFORTUNATI – “Sono tutti convocati, tranne Bonucci. Dybala viaggerà con noi perché ha voglia di stare con la squadra ma non è pronto per giocare”.

ATTACCO – “Dybala ci deve dare un po di gol. Non lo abbiamo mai avuto dall’inizio, i suoi gol che mancano pesano. Dobbiamo portare più giocatori in avanti, mancano i gol di Paulo che è assente da inizio anno. Speriamo con il suo rientro ci faccia fare questo salto di qualità”.

RONALDO – “Tornando a casa in Portogallo avrà ancora più voglia di segnare e fare. Tornare a cada per lui è motivo di orgoglio e vorrà far vedere chi è. Lui si esalta sempre in queste partite e speriamo continui a farlo”.

BONUCCI – “Ha un acciacco dalla scorsa settimana, domani non sarà della partita e poi lo valuteremo”.

MORATA – “Non è nel periodo migliore ma lo conosciamo e lo sapevamo già che durante la stagione ha questi periodi. Ha giocato tanto, ha avuto problemi che non gli hanno permesso di essere al 100% nell’ultimo periodo. Però è contento e sta bene, gli serve solo segnare. Lui è un ragazzo sensibile che in questi momenti si lascia andare e si butta giù con la testa, ma noi siamo tranquilli, crediamo in lui e sappiamo essere un grande giocatore”.

KULUSEVSKI – “Ha giocato bene in Coppa Italia. Ora ci siamo allenati, domani abbiamo la rifinitura e valuteremo se far giocare lui o Morata”.

UMORE – “La Champions ha sempre un sapore particolare. C’è chi non l’ha mai giocata, chi l’ha giocata poco. Ma in un ottavo di finale l’adrenalina ti fa afre qualsiasi cosa. Io non posso essere in campo anche se vorrei per aiutare i ragazzi. Loro sono meglio di me e domani giocheremo con lucidità e testa per centrare una qualificazione che si giocherà in 180 minuti, quindi domani non dovremo aver fretta”.

TESTA – “Abbiamo appena giocato su 180 minuti una semifinale contro l’Inter, e questo ci ha abituato per quello che ci aspetterà in questi turni”.

CONCEICAO – “Conceicao l’ho affrontato tante volte. Era un grande giocatore, di grande tecnica e forza. Una classica ala portoghese, perché da lui in poi ci sono stati Figo, Simao e tanti altri giocatori. Ha fatto bene da giocatore e ora da allenatore, sta dimostrando il suo valore con il Porto vincendo quello che ha vinto”.

PORTO – “Sappiamo si difendono bene e prendono pochi gol. Hanno giocatori giovani e di esperienza, dovremo essere attenti e calmi perché non possiamo dar loro la possibilità di giocare sui nostri errori. Dovremo fare una partita intelligente”.

PREOCCUPAZIONI – “Abbiamo studiato bene il Porto il questi giorni, con tutte le varianti tattiche che possono presentare. Giocano da squadra e a questo dovremo stare attenti”.