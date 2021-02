Champions League, Ronaldo carica la Juve: “Da qui ogni dettaglio fa la differenza. Che sia un lungo cammino che ci porti fino alla fine”

TORINO – Archiviata la sconfitta in campionato subita contro il Napoli, la Juventus è pronta a tuffarsi nella Champions League. I bianconeri scenderanno infatti domani in campo contro il Porto, nella partita valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri, dopo aver nei precedenti due anni abbandonato la competizione prima di quanto volessero, sono pronti ad affrontare la fase finale della coppa con determinazione e voglia di conquistare la finale di Istanbul.

Andrea Pirlo deve fare i conti con alcune defezioni: Cuadrado e Arthur non saranno sicuramente della trasferta, con il tecnico che deve sciogliere ancora gli ultimi dubbi su Dybala e Ramsey. I due calciatori si sono allenati con il gruppo, ma la loro partenza con la squadra non è sicura, e verrà decisa tra poche ore, prima della partenza per il Portogallo.

I bianconeri giocheranno nella terra di Cristiano Ronaldo: il portoghese è entrato nella parte di stagione che preferisce, quella dove da il meglio e rende di più. La Juventus spera il suo numero 7 la guidi verso la finale, e intanto il portoghese ha postato sul suo profilo Instagram, per caricare la squadra in vista di domani sera: “Ecco cosa è veramente la Champions League: la fase ad eliminazione diretta. È quasi come se da questo punto in poi partisse un’altra competizione e tutti dovessero dimostra con il loro gioco, perché ogni dettaglio può fare la differenza. Negli ultimi due anni siamo tornati a casa prima di quanto volevamo, ma continuiamo a puntare sempre più in alto ogni stagione e quest’anno non fa eccezione. Domani abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte e posso solo sperare che sia l’inizio di un lungo cammino che vogliamo fare fino alla finale. Rispetto per l’avversario, ambizione per la vittoria e concentrazione al 100% sui nostri obiettivi. Andiamo ragazzi! Fino Alla Fine!”.