L'Atalanta sfida la Juventus di Max Allegri

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato un focus sull'Atalanta. Di seguito lo riportiamo in occasione della sfida di oggi alle 18: "L’Atalanta, proprio come la Juventus, ha vinto le ultime due gare di campionato (contro Cagliari e Spezia) e potrebbe ottenere tre successi di fila per la prima volta dallo scorso maggio. L’Atalanta ha guadagnato 16 punti sui 18 disponibili in trasferta in questo campionato, record per i bergamaschi nelle prime sei gare esterne di Serie A - dopo sette partite i nerazzurri non hanno mai ottenuto più dei 15 punti della stagione 2020/21. L’Atalanta ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime nove partite di Serie A e solo due volte nella storia della competizione ha registrato una serie più lunga di questo tipo: nel gennaio 2007 e nel maggio 2015 (11 in entrambe le occasioni).

L’Atalanta ha il miglior attacco di questa Serie A considerando solo i primi tempi: 15 reti messe a segno, sei in più rispetto alla Juventus (nove). La Juventus è la squadra contro cui Luis Muriel ha giocato più partite (15), più minuti (696) e tentato più conclusioni (21) senza mai riuscire a segnare in Serie A; l’attaccante dell’Atalanta ha trovato il gol contro ogni altra squadra affrontata almeno cinque volte nel massimo campionato. Luis Muriel (24) è vicino all’eguagliare Alessandro Matri (25) come giocatore con più gol segnati dalla panchina in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

La Juventus è la vittima preferita di Ruslan Malinovskyi con la maglia dell’Atalanta in tutte le competizioni: tre reti messe a segno in quattro confronti. Nonostante non sia andato a segno nelle ultime tre gare contro la Juventus in tutte le competizioni, Duván Zapata è il giocatore che dall’inizio del 2017 ha realizzato più gol contro i bianconeri (sette) tra campionato e coppe. L'ultima rete esterna di Remo Freuler in Serie A è stata segnata nel dicembre 2020 proprio contro la Juventus. In generale, lo svizzero ha messo a segno tre reti contro i bianconeri, più rispetto ad ogni altra avversaria nella competizione. Merih Demiral ha giocato 21 partite di Serie A con la Juventus, tra il 2019 e il 2021".