Focus sulla Roma

Le statistiche ed i dati dei giallorossi in vista del match contro la Juventus

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato tutte le statistiche ed i dati dei giallorossi in vista del match di domenica contro i bianconeri all'Allianz Stadium. Di seguito le riportiamo: "Dopo sette partite, la Roma ha 4 punti di vantaggio sulla Juve in classifica, quindi una vittoria per la squadra di Allegri è fondamentale. Ecco i principali dati sui nostri avversari. La Roma ha perso nove trasferte di Serie A nel 2021 (3V, 3N), non trova la sconfitta in almeno 10 gare esterne in un singolo anno solare nel massimo campionato dal 2012, e prima ancora non accadeva dal 1977.

La squadra giallorossa è andata a segno 11 gare di fila in Serie A per la prima volta da ottobre 2017, serie in cui arrivò a 27, e non ha pareggiato nessuna delle prime sette gare stagionali di Serie A per la quarta volta dall’inizio dell’ultimo decennio, dopo il 2013/14, il 2014/15 e 2017/18 – tutti tornei in cui ha incassato meno reti rispetto al campionato in corso (otto). La Roma è l’unica squadra nei cinque grandi campionati europei in corso ad avere due centrocampisti con almeno quattro reti segnate: Jordan Veretout e Lorenzo Pellegrini; è anche la squadra che ha tentato più volte la conclusione in questo campionato: 121 tiri per i giallorossi, ben 24 in più rispetto ai bianconeri (97).

Il 45% dei tiri subiti dai giallorossi in questo campionato ha centrato lo specchio della porta (31 su 69) – la percentuale più alta nel torneo in corso; solo il Real Betis (otto) ha colpito più legni rispetto alla squadra di Mourinho nei cinque grandi campionati europei in corso: sette, almeno uno in sei delle sette gare di questa Serie A (nessuno solo contro la Salernitana). Tra le squadre affrontate più di tre volte da allenatore in Serie A, la Roma è quella contro cui il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha la più bassa percentuale di vittorie (35% - 7/20)". (juventus.com)