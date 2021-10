Ambra Angiolini: “Ci si allontana dalle persone che non ci sono mai state”

L'ormai ex compagna dell'allenatore bianconero ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni

"Forse c'è tempo solo per una citazione, non per una poesia, perché ormai è tardi. Però secondo me, a chiusura, questa cosa che ho sul telefono da un po' ci sta. Dice: 'Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone, che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama giorno zero, perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta'".