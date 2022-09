Verso Juve-Bologna: il focus su Arnautovic e compagni

Domenica sera la Juventus tornerà in campo dopo la sosta: all'Allianz Stadium ci sarà il Bologna dell'attaccante austriaco, cercato in estate

In attesa della sfida di domenica sera, la Juventus ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il focus sul Bologna : "Riprende la Serie A dopo la pausa dedicata alle nazionali. All’Allianz Stadium domenica sera (ore 20,45) la Juventus ospita il Bologna , match valido per l’ottava giornata di campionato.

Il Bologna arriva alla partita di Torino con 6 punti in classifica dopo aver inanellato in questo avvio di stagione una vittoria, tre pareggi e tre ko. All’esordio ha perso 2-1 a Roma contro la Lazio, pareggiando poi la prima gara interna 1-1 contro il Verona. A San Siro, contro i campioni d’Italia in carica del Milan, nel terzo turno ha perso 2-0 e nella giornata successiva ha pareggiato ancora tra le mura amiche, sempre 1-1 ma contro la Salernitana. A La Spezia è arrivato ancora un punto (2-2), ed è stata la partita che ha portato al termine del rapporto tra il club e il tecnico Sinisa Mihajlovic. Nel match successivo in panchina si è seduto Luca Vigiani e il Bologna ha centrato la prima (e unica) vittoria, 2-1 contro la Fiorentina. Tutto questo sotto gli occhi attenti del neo tecnico scelto dalla società, Thiago Motta, che ha poi esordito perdendo 0-1 in casa contro l’Empoli.