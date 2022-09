Carrera: “Juve, ora svegliati. Bisogna raddrizzare la rotta”

L'ex giocatore bianconero e collaboratore di Conte sulla panchina della Juve, ha parlato del momento della squadra di Massimiliano Allegri

redazionejuvenews

L'inizio di stagione della Juventusnon è stato di certo quello che ci si aspettava. I bianconeri infatti al momento sono ottavi in Serie A, con 10 punti raccolti in 7 partite. Proprio prima della sosta era arrivata anche la prima sconfitta in campionato, sul campo del Monza, dopo una partita dimenticare. Ora la squadra di Allegri dovrà ripartire contro il Bologna.

Alla vigilia della sfida con i rossoblù, Massimo Carrera ha parlato del momento della Juve in un'intervista al Corriere di Torino. L'ex collaboratore di Antonio Conte in bianconero non ha usato mezzi termini: "Juventus, ora svegliati. Bisogna raddrizzare la rotta e basta. Anzi, bisognerebbe raddrizzare la Juve. Vanno subito ritrovate le certezze perdute e la voglia di fare gruppo. Deve ritrovare autostima. Allegri può restituite convinzione e consapevolezza alla squadra.

La perdita di Chiellini, dopo gli addii di Buffon e Barzagli, sta pesando molto. Sono rimasti pochi leader, ma Bonucci può sicuramente spiegare al gruppo quanto è importante la maglia juventina. Adesso il peso è sulle spalle di Leo. Gli infortuni di Chiesa, Pogba e Di Maria hanno influito molto. Recuperarli è fondamentale, anche se all'inizio Chiesa e Pogba non potranno sicuramente essere al cento per cento. Allegri in estate aveva in mente di lavorare con un’altra squadra".