Skorupski: “Szczesny un rivale. Cercheremo di sfruttare i difetti della Juve”

Il portiere rossoblù, intervistato da La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del rapporto col collega bianconero e della gara di domenica

redazionejuvenews

Domenica sera la Juventusospiterà il Bologna all'Allianz Stadium. In attesa della sfida, il portiere rossoblù Lukas Skorupski ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Sul suo collega e compagno di nazionale Wojciech Szczesny: "Non lo considero né un nemico né un amico. E' un rivale. In nazionale il primo portiere è sempre lui: magari perché gioca nella Juventus… Oh, sia chiaro: ci gioca perché se l’è meritato eh, non per grazia divina. Mondiale? Vorrei giocare almeno una partita, sono dodici anni che faccio il secondo e rosico".

Sulla squadra bianconera: "Anche se non vive un momento magico, è sempre la Juve. Ha dei difetti e noi cercheremo di sfruttarli e di vincere. Se giochi a calcio e non cerchi di vincere allora vai a fare altro".

La crescita a Bologna: "E’ il periodo calcistico più importante della mia carriera. E qui credo di essere migliorato in molte cose, in porta, nelle uscite, come persona, in questo ambiente mi trovo bene con tutti".

C'è voglia di risalire in classifica: "Meritiamo e valiamo assolutamente di più di ciò che abbiamo oggi. Oggi che abbiamo un nuovo allenatore, Motta, posso dire che gli alti e bassi creatisi nei giorni in cui Mihajlovic non c’era ci hanno influenzato. Nessuno l’ha detto ma stare senza l’allenatore a lungo non è sempre facile. Pesa".