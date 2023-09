Focolari: “Juve vittoria meritata. Sarri ha preparato male la gara”

Furio Focolari è ritornato sulla vittoria della Juventus contro la Lazio: per il giornalista l'allenatore Maurizio Sarri avrebbe alcune colpe

Furio Focolari, intervenuto a Radio Radio, ha parlato della vittoria della Juventus sulla Lazio. Ecco le sue parole: "Non dobbiamo accampare attenuanti, la Juventus ha giocato meglio ed ha vinto con pieno merito. Gli errori della Lazio sono stati evidenti, Hysaj è stato superato sempre facilmente da McKennie. La squadra mi è sembrata lenta e macchinosa. La Juventus ha avuto ritmi alti nonostante generalmente giochi peggio della Lazio. Secondo me Sarri ha preparato male la gara. Kamada mi sembra un doppione di Luis Alberto che ha fatto un gol meraviglioso. Non saprei però dire un altro giocatore biancoceleste che ha fatto bene".