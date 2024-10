Flachi sullo Scudetto: “La Juve può creare problemi a tutti”

Francesco Flachi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto per i bianconeri.

Francesco Flachi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sampnews24: “Sarà un campionato equilibrato, il Napoli è avvantaggiato perché non gioca in Europa e ha tempo per preparare le partite, ha una squadra forte e un allenatore carismatico e bravo. La Juve è sempre la Juve, sono una buonissima squadra che è andata a colmare le lacune prendendo giocatori di qualità come Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez. Può creare problemi a tutti. La mia griglia di partenza è Atalanta, Milan, Inter, Juventus e Napoli che si contenderanno lo Scudetto, dipende da quanto porterà via la Champions. E poi spazio alle sorprese: mi auguro che la mia Fiorentina possa essere una sorpresa importante”.

Sulla Samp

“Ci può stare fare un po’ di fatica all’inizio, anche per diversi fattori. Ci sono tanti nuovi giocatori, che si conoscono poco, e questa cosa qui può aver creato qualche difficoltà. Poi quando le altre squadre affrontano la Sampdoria danno sempre il 150%, quindi se non sei mentalmente preparato non riesci a far bene. Dalla vittoria contro il Sudtirol c’è stata una settimana importante, tra il derby vinto e la vittoria di Modena, dove secondo me la Samp doveva prendere lo slancio per fare un campionato importante. D’altronde, davanti hai giocatori forti, hai un portiere forte: i pilastri, insomma, ci sono, serve trovare il vestito giusto. E nelle partite meno importanti, come quella contro la Juve Stabia, devi far male, vincere, fare risultato. Chiaro che a livello fisico puoi subire un po’, è normale, ma questa Samp ha una rosa importante, con alternative che possono essere titolari”.