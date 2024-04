Flachi su Del Piero: “Ci invidiava l’adrenalina del Marassi…”

Francesco Flachi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, raccontando anche un'aneddoto su Alessandro Del Piero. Ecco le sue parole a TVPlay: "Per come penso io il calcio, credo che Genova sia ideale. Lo stadio fa la differenza. Il Marassi ha un impatto importante, ha qualcosa di diverso dagli altri stadi. Alessandro Del Piero ci invidiava l'adrenalina di Marassi... è stato proprio lui a dirmelo. Per me sono stati otto anni uno più bello dell'altro, anche in situazioni difficili. Nonostante tutto, si è sempre vissuto bene. Avrei potuto scegliere Montecarlo e guadagnare 15 milioni di euro lasciando la Sampdoria, ma non me la sono sentita".