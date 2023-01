Flachi: “Con il Napoli mi aspetto una mentalità da Juventus”

Dopo la vittoria di sabato contro l' Udinese (ottavo successo di fila in Serie A), la Juventus si prepara alla grande sfida di venerdì contro il Napoli . Il big match del San Paolo sarà un crocevia fondamentale per la lotta Scudetto . In caso di vittoria infatti i bianconeri si porterebbero a -4 dal primo posto dei partenopei . Di questa grande partita ha parlato Francesco Flachi , intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio.

L'opinione dell'ex Sampdoria sul match: "Mi aspetto una mentalità da Juve, nonostante abbiano lasciato alcuni pilastri bianconeri. La mentalità vincente, però, è stata tramandata ai giocatori attuali, anche se c'è stato un cambio generazionale. Sarà una partita complicata, bisogna essere sempre prudenti nel corso delle gare. Basta vedere il Milan, che si è rilassato nel finale e ha concesso due gol alla Roma. Si rischia di subire gol o di poter essere recuperato anche con un vantaggio importante in classifica. E' cambiata la qualità rispetto al passato, tutto può accadere. Ai nostri tempi situazioni simili non si verificavano, negli ultimi anni, invece, si rischia di buttare via un’annata per via di alcuni episodi".