Juve, i numeri dello Juventus Museum durante le feste di Natale

La Juventus sul suo sito ha comunicato i numeri del suo museo durante le feste. Il comunicato: "Sono state giornate molto intense e, di conseguenza, ricche di soddisfazione per lo Juventus Museum quelle che sono coincise con il periodo delle festività natalizie. Sì, perché il Museo bianconero dal 19 dicembre scorso a domenica 8 gennaio 2023 è stato letteralmente preso d'assalto da migliaia di visitatori che non hanno potuto fare a meno di vedere da vicino le sue straordinarie sale ricche di storia. D'altronde quale occasione migliore per regalare o regalarsi una visita allo Juventus Museum in un periodo di festa e di riposo come quello che abbiamo appena trascorso?