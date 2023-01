Serie A, la Juve ci crede: Napoli Campione d’Inverno, il Milan inciampa

In attesa di scoprire il risultato di Verona-Cremonese e Bologna-Atalanta, è già possibile fare un po' il punto della situazione. Grazie alla vittoria del Napoli sulla Sampdoria e al pareggio del Milan contro la Roma, la squadra di Spalletti è matematicamente Campione d'Inverno, con una giornata d'anticipo . Alla prossima il Napoli affronterà infatti la Juventus , ma anche se dovesse perdere rimarrebbe comunque al primo posto in classifica. " E' una partita importantissima ma non determinante. Giochiamo contro una delle più forti e poi si vedrà", ha detto nel post partita Spalletti.

Passo falso, invece, per il Milan, che nel giro di 7 minuti passa da 2-0 a 2-2. I gol di Ibanez e Abraham fanno inciampare la squadra di Pioli che nel finale di partita commenta: "Risultato amaro. Noi non guardiamo quanti punti abbiamo o non abbiamo risucchiato al Napoli. Noi guardiamo a noi stessi. Questo non era il pareggio che volevamo. Dovremo fare meglio nelle prossime gare".