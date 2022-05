Juve, fischi per Agnelli e Arrivabene ieri allo Stadium

Ieri sera segnali di contestazione arrivati da una parte del pubblico bianconero, che ha fischiato il presidente e l'amministratore delegato.

redazionejuvenews

La serata di ieri sera è stata molto emozionante per il popolo juventino. Non per la partita contro la Lazio, che ha visto i bianconeri andare in vantaggio 2-0 nel primo tempo e poi farsi riprendere sul 2-2 al 96' in contropiede. Non c'erano obiettivi di classifica in palio, ma qualcosa di diverso. La gente dello Stadium infatti ha salutato e tributato il suo omaggio a Giorgio Chiellinie Paulo Dybala. Al 17' del primo l'uscita del capitano, che saluta avversari e compagni, nel tripudio di applausi e cori dei tifosi. Lui risponde andando prima a salutare tutta la panchina e poi iniziando un lungo giro dello stadio per salutare tutti i sostenitori bianconeri. Al suo posto è entrato De Ligt.

Al 78' poi è toccato a Paulo Dybala uscire dal campo. Anche per lui c'è stata la standing ovation del pubblico e l'abbraccio affettuoso dei compagni. Per l'argentino, come sappiamo, l'addio non è stata una scelta come per Chiellini, ma una decisione unilaterale della società, che ha scelto di non rinnovare il suo contratto. Il numero 10, al momento del cambio, si è mostrato visibilmente commosso e anche a fine gara è scoppiato in lacrime. L'impressione è che il giocatore sia stato davvero provato dal dover dire addio alla Vecchia Signora. E anche molti tifosi non hanno preso bene la decisione della società.

L'affetto mostrato dal pubblico dello Stadium all'argentino è stato accompagnato anche da un segnale di contestazione nei confronti della dirigenza. Ieri infatti, quando il presidente Andrea Agnelli e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene sono stati inquadrati sui maxischermi, diversi tifosi li hanno fischiati. A molti evidentemente non è andato giù il divorzio forzato con la Joya, giocatore tra i più amati tra i bianconeri. E una stagione in cui la squadra non è stata in lotta per lo Scudetto e ha chiuso perdendo anche la finale di Coppa Italia, certamente non ha aiutato a placare gli animi.