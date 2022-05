Juve, De Ligt verso il rinnovo fino al 2026: parti vicine

Ieri, nell'incontro tra la dirigenza bianconera e Rafaela Pimenta, si è parlato anche del futuro dell'olandese. Pronto il rinnovo per lui.

redazionejuvenews

Quella di ieri sera è stata una serata particolare in casa Juventus. La partita con la Lazio, ultima casalinga per questa stagione è terminata 2-2. La Juve era andata sul 2-0 nel primo tempo con Vlahovic e Morata, ma poi nel secondo tempo la squadra di Sarri ha prima accorciato con un'autorete di Alex Sandro e poi raggiunto il pareggio al 96' con un contropiede letale concluso da Milinkovic-Savic. Ma la gara è passata in secondo piano. Il popolo bianconero infatti ha omaggiatoe salutato Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, nella loro ultima gara all'Allianz Stadium. Due addii diversi ma entrambi molto sentiti, che segnano la fine di un'era per la Vecchia Signora.

Ma dopo una serata di così grande coinvolgimento emotivo, per i tifosi è arriva anche una buona notizia. Secondo Gianluca Di Marzio infatti e stata trovata una base d'intesa per il rinnovo di Matthijs De Ligt fino al 2026. Nell'incontro di ieri pomeriggio tra la dirigenza bianconera e Rafaela Pimenta, nuovo vertice dell'agenzia One dopo la morte di Mino Raiola, oltre all'operazione Pogba, si è parlato anche del futuro dell'olandese. Il contratto attuale dell'ex Ajax scade nel 2024, ma nella giornata di ieri sembra sia arrivata la fumata bianca per il prolungamento. Questo accordo sarebbe molto importante per la Juve, perché permetterebbe alla società di ammortizzare il peso economico non indifferente del giocatore a bilancio.

Un rinnovo importante anche per blindare un patrimonio della società in vista della prossima sessione di calciomercato. Chiunque si volesse avvicinare al giocatore, in caso di firma di questo rinnovo, saprebbe che è la Juve a decidere se venderlo e a quale cifra, che certamente dovrebbe essere molto alta per convivere la società a rinunciare a uno come lui. L'olandese in questa stagione è cresciuto molto e, nei periodi frequenti in cui sono mancati Chiellini e Bonucci, ha dimostrato di saper guidare la retroguardia bianconera. E ora proprio nella giornata dell'addio del capitano al suo stadio, la Juve ha provato così ad assicurarsi il futuro della sua difesa.