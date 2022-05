Chiellini: “Juve una famiglia, non è un addio ma un arrivederci”

Giorgio Chiellini, calciatore della Juventus, nel post-partita contro la Lazio, ha parlato del suo addio ai bianconeri.

Giorgio Chiellini , calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV nel post-partita contro la Lazio . Ecco le sue parole: "Non potevo immaginarmi un saluto migliore. Ricevere tutto questo affetto mi rende orgoglioso. Lascio da grande giocatore? Sono felice di aver finito ancora ad un livello alto. L'affetto di stasera me lo porterò nel cuore, sicuramente non è un addio ma un arrivederci. Sicuramente questa maglia rimarrà sulla mia pelle ancora per molto".

Sulla Juventus e sull'addio: "Cos'ha rappresentato per me la Juve? Innanzitutto famiglia: sono arrivato ragazzo e sono diventato uomo. Ho sempre sentito la fiducia e l'affetto, ho sempre cercato di portare avanti i valori della Juve. Lascio un gruppo di ragazzi che sicuramente dovranno portare avanti questi valori, la società ha bisogno di tornare nel più breve tempo possibile a vincere di nuovo, è nel nostro DNA. Decisione di lasciare? È stato un pensiero che da tutto l'anno mi ballava nella testa, ho fatto la decisione giusta e ho salutato nel modo giusto. Perché la Juve entra così dentro? Perché diventa famiglia e diventa affetto. La Juve rimane sempre nel sangue, questa è la grande differenza tra questa squadra e le altre. Io un esempio per i miei compagni? Da sempre sono stato generoso, con l'età che avanzava è stata una cosa che ho cercato di portare avanti, di essere un esempio per gli altri, una persona sulla quale appoggiarsi in certi momenti".