Fiorentina-Juve, Palladino: “Notte magica e partita perfetta”

Intervistato nel post match dell'incontro di Serie A contro la Juventus, ha parlato l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della sfida di Serie A alla Juventus, ha parlato il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino. Di seguito le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Per voi oggi è una serata di festa?

“E’ stata una notte magica. E’ stata davvero una partita perfetta. Voglio ringraziare i ragazzi che oggi hanno messo in campo tutto quello che avevano. Abbiamo accettato di andare uno contro uno, con coraggio e con voglia. Abbiamo accettato i duelli tutto campo. Un coraggio che è stato ripagato. Poi, abbiamo fatto una grande partita anche a livello tecnico. Sono davvero molto felice. Adesso chiedo alla squadra lo step di maturità. Mi piace che affrontiamo le grandi squadre con questo spirito; mi piacerebbe vedergli con questo spirito anche con le squadre che stanno un po’ più in basso. Se vogliamo portare la Fiorentina in alto, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista”.

Offrirai una cena alla squadra?

“Mi stanno chiedendo dei giorni liberi (ride ndr). Questo perché vogliono stare con le famiglie. Con la Conference si gioca tanto. Vedremo domani”.

Adesso che ci sarà la settimana piena ti salta la programmazione?

“Noi dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Non abbiamo fatto ancora nulla. Questa partita è stata una bella soddisfazione e resterà nella storia. Siamo felici di aver regalato ai tifosi questa gioia che si meritavano, così come lo siamo di aver fatto una grande prestazione, però il nostro compito è adesso di riposarci qualche giorno, recuperando qualche giocatore che è stato fuori, vedi Colpani e Folorunsho. Abbiamo bisogno di tutti quanti per fare un rush finale. Vogliamo sicuramente continuare a crescere per portare la Fiorentina più in alto possibile”.

Considerando la partita di questa sera, chi ti ha fatto capire così bene l’importanza di questa partita?

“Ovviamente si respira in città. Quando arrivi il primo giorno a Firenze ti chiedono di battere la Juventus. Quindi, lo percepisci dal primo giorno che metti piede in città. Lo percepisci anche dai tifosi, dall’ambiente, dal Viola Park. La squadra oggi è stata fantastica; tutti quanti. Sia quelli che sono partiti dall’inizio, sia i subentrati. Si è creata davvero una bellissima sinergia, un alchimia davvero bella. Dobbiamo continuare così”.