Fiorentina-Juventus, dove seguire il match in tv

Scopriamo dove sarà possibile seguire in tv il match Fiorentina-Juventus, in programma tra poche ore allo stadio Artemio Franchi.

La Juventus di mister Spalletti, scenderà in campo oggi 22 novembre alle ore 18:00 per affrontare la Fiorentina. La gara valida per la 12º giornata di Serie A, sarà un crocevia importante per entrambe le squadre.

I bianconeri, dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro il Torino, devono tornare alla vittoria per non perdere terreno con le prime posizioni. Il tecnico toscano sembra orientato a confermare la difesa a tre( il 3-4-2-1 al momento sembra il modulo con cui scenderanno in campo i bianconeri). A breve seguiranno aggiornamenti sulle formazioni ufficiali.

Dall’altra parte, c’è una Fiorentina che ancora non è riuscita a trovare i tre punti in campionato. I viola freschi di cambio in panchina, saranno comunque un avversario ostico e di conseguenza da non sottovalutare. Nell’ultimo turno di Serie A hanno ottenuto un punto, pareggiando con il risultato di 2-2 sul campo del Genoa.

Dove seguire il match in tv

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN, e su Sky Sport. Inoltre, vi ricordiamo che potrete seguire la diretta scritta del match con noi!.