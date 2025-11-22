Fiorentina-Juve, Spalletti opta per il 3-4-2-1: Vlahovic o Openda?

In vista del match contro la Fiorentina, il tecnico della Juve Spalletti ripropone il 3-4-2-1. Ballottaggio in attacco

La Juve si sta preparando in vista della sfida contro la Fiorentina. Luciano Spalletti, per il match di oggi, si affiderà nuovamente al 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio, in difesa spazio a Kalulu, Gatti e Koopmeiners, con Kelly dalla panchina. A centrocampo sulla destra ci sarà Cambiaso, in mezzo toccherà a Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà McKennie. Sulla trequarti ci saranno Conceicao e Yildiz che supporteranno uno tra Vlahovic e Openda. Infatti, c’è il ballottaggio in corso tra il serbo e il belga, che si contendono una maglia da titolare.

FIORENTINA (3-5-1-1): de Gea, Pongracic, Marí, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Parisi; Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti