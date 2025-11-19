Fiorentina-Juventus, scelto l’arbitro del match: la designazione
Home > Juve News

Fiorentina-Juventus, scelto l’arbitro del match: la designazione

Stefania Palminteri
19 Novembre, 13:12
Juventus
L’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per il match Fiorentina-Juventus. Scopriamo chi dirigerà la gara.

Riparte il campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La Juventus, sarà impegnata nell’ostica trasferta di Firenze. I bianconeri, dopo il pareggio ottenuto nel derby contro il Torino, devono tornare alla vittoria per non perdere terreno con le prime posizioni.

Di fronte si troveranno una Fiorentina ancora a secco di vittorie in Serie A. Nell’ultimo turno di campionato, dove è stata la prima di Vanoli in panchina, i viola hanno pareggiato con il risultato di 2-2 sul campo del Genoa.

Nel frattempo l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prossima giornata. Qui sotto la scelta per Fiorentina-Juventus:

ARBITRO: Doveri

ASSISTENTI: Vecchi- Fontemurato

QUARTO UOMO: Marchetti

VAR: Guida

AVAR: Fabbri

x