Fiorentina-Juventus, scelto l’arbitro del match: la designazione

Riparte il campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La Juventus, sarà impegnata nell’ostica trasferta di Firenze. I bianconeri, dopo il pareggio ottenuto nel derby contro il Torino, devono tornare alla vittoria per non perdere terreno con le prime posizioni.
Di fronte si troveranno una Fiorentina ancora a secco di vittorie in Serie A. Nell’ultimo turno di campionato, dove è stata la prima di Vanoli in panchina, i viola hanno pareggiato con il risultato di 2-2 sul campo del Genoa.
Nel frattempo l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali della prossima giornata. Qui sotto la scelta per Fiorentina-Juventus:
ARBITRO: Doveri
ASSISTENTI: Vecchi- Fontemurato
QUARTO UOMO: Marchetti
VAR: Guida
AVAR: Fabbri