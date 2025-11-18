Juventus, Vlahovic punta ad esserci per la Fiorentina

Dusan Vlahovic, vuole recuperare per sabato quando la Juventus affronterà la Fiorentina, la sua ex squadra.

L’attaccante bianconero è rientrato ieri a Torino dove si è recato subito al J Medical. Il centravanti serbo, durante gli impegni con la Serbia aveva accusato un problema muscolare che ha fatto temere il peggio. La gara contro l’Inghilterra, lo ha visto infatti uscire dal terreno di gioco con un fastidio agli adduttori. Da lì la decisione da parte dei medici della Nazionale di optare per alcuni giorni di riposo.

Gli esami svolti ieri dallo staff medico bianconero hanno però escluso lesioni, confermando così l’ipotesi iniziale: un sovraccarico muscolare. Una buona notizia quindi in casa Juve, che può tirare un sospiro di sollievo in vista dei numerosi impegni che attendono i bianconeri, a partire dall’ostica trasferta di Firenze in programma sabato alle ore 18:00.

Vlahovic punta la Fiorentina

Da oggi scatta il conto alla rovescia verso la gara di Sabato. Dusan inizierà la fase di recupero e punta a essere convocato per la trasferta al Franchi. La decisione finale su un suo possibile impiego, sarà poi valutata in base alle sensazione dell’attaccante. Ciò che è certo, è che la Juventus sceglierà la strada della prudenza.

In un momento così importante con un calendario fitto di impegni, perdere Vlahovic sarebbe un duro colpo. Ricordiamo infatti che subito dopo la Fiorentina, i bianconeri voleranno in Norvegia per sfidare il Bodo Glimt, sfida fondamentale per mantenere accese le speranze di accedere ai play-off.