Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro la Fiorentina nella partita valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per tenere il passo dell’Inter capolista, che ha vinto ieri a Bergamo.