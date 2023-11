Fiorentina-Juventus, la moviola del match: gestione cartellini rivedibile

Prestazione ok quella del direttore di gara Daniele Chiffi in Fiorentina-Juventus . In realtà, non ci sono decisioni particolarmente difficili, in una partita sicuramente ruvida ma senza interventi controversi. Non molto neppure il lavoro degli assistenti Scatragli e Zingarelli .

Qualche perplessità va comunque menzionata nella gestione dei gialli, quattro in questa gara: tre per i bianconeri e una per i viola. La Juventus ha cercato più volte di interrompere il gioco con falli tattici ripetuti. Le ammonizioni di Rabiot e Gatti in particolare paiono quasi sommative per la squadra. Inoltre, in occasione del provvedimento per il centrocampista francese, Chiffi interrompe un azione dove la Fiorentina aveva comunque recuperato palla.