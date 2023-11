Fiorentina-Juve 0-1, il commento: bianconeri operai. Vince il corto muso

Dopo un inizio di studio la Juventus passa facilmente al primo affondo . La Fiorentina incatena una serie di dormite che permette a Kean di servire Kostic troppo libero dalla marcatura tardiva di Parisi . L'esterno bianconero serve in area rasoterra Miretti che sorprende facilmente Martinez Quarta e batte un altrettanto abbioccato Terracciano . Da quel momento comincia un forcing viola che la Juve non riuscirà quasi mai a interrompere. La difesa però regge e dove non ci arrivano gli anticipi di Bremer o Rugani , ci pensa Szczesny con due interventi salvifici. La prima volta su un tiro al limite di Gonzalez ; la seconda su una bella punizione di Biraghi .

Fiorentina asfissiante, Juventus incrollabile

Nel secondo tempo la Juventus prova ad aggredire più alto, ripartendo in un paio di occasione non gestite però al meglio. E' però un tentativo illusorio perché dopo pochi minuti la Fiorentina riprende il suo dominio territoriale a tratti asfissiante. Le linee imposte da Allegri non crollano mai, concedendo ancor meno del primo tempo in termini di occasioni pericolose. I cambi non spostano il canovaccio ne da una parte e ne dall'altra. Al 91' Cambiaso tenta di segnare il secondo gol consecutivo ma Terracciano risponde presente. Non importa perché il gol di Miretti, il primo in bianconero, per questa volta può bastare.