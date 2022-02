Fiorentina-Juventus, i grandi momenti in Coppa Italia

Andiamo a rivivere le grandi sfide fra i bianconeri e i viola nella competizione, grazie al sito ufficiale del club. Mercoledì la semifinale.

redazionejuvenews

Mercoledì al Franchi ci sarà la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus. Andiamo a vedere alcuni grandi momenti di questa sfida grazie al sito web ufficiale dei bianconeri: "Uno dei protagonisti dell'ultimo Fiorentina-Juventus di Coppa Italia, giocato nel 2015: Alessandro Matri è l'autore del gol che sblocca il risultato e dà il via a un sonante 3-0 per la Signora. Un punteggio che permette di ribaltare la sconfitta patita in casa per 2-1 e che fa accedere alla finale di Roma la squadra di Allegri. Pronta a vincere la prima delle sue 4 Coppe consecutive.

LA PARTITA PERFETTA

Matri e poi Pereyra. Si chiude con i loro due gol il primo tempo di Fiorentina-Juventus del 2014-15. Basterebbe già questo verdetto per guadagnarsi il passaggio del turno ma la Juve è implacabile e Bonucci nella ripresa realizza il punto dell'assoluta sicurezza. Per la prima volta la Juve espugna il Franchi in Coppa Italia e lo fa con una partita perfetta.

UNA GARA CON TANTA STORIA

Sono diversi gli incroci tra Fiorentina e Juventus in Coppa Italia, complessivamente 14 tenendo conto anche di quelli giocati a Torino e anche in campo neutro. Nel settembre 1978 la sfida termina a reti bianche e anche quell'edizione vedrà i bianconeri trionfare.

UN 2-2 IN RIMONTA

Ci sono una serie di pareggi a Firenze che sono valsi tantissimo per la Juve. Nel 1998 la sfida del Franchi si gioca all'andata dei quarti di finale. E il gol di Inzaghi permette ai bianconeri di accorciare le distanze. É la premessa per il 2-2, suggerito ancora da Pippo per Zidane, peraltro con la Juve in inferiorità numerica per l'espulsione di Birindelli. Al Delle Alpi lo 0-0 consentirà alla Signora di accedere al turno successivo.

PARI ALL'ANDATA, VITTORIA AL RITORNO

Cambia il periodo, non l'andamento della gara. Anche nel 2005-06, sotto la direzione di Capello, la Juve si trova sotto di due reti nell'andata degli ottavi. La risposta si concretizza in una rete di Pessotto con una botta da fuori area e in un diabolico tiro-cross di Mutu che sorprende totalmente il portiere Frey. A Torino sarà Del Piero-show, autore di 3 reti nel 4-1 complessivo.

LA QUARTA COPPA ITALIA

Per ambire alla Coppa Italia numero 15, la Juve dovrà superare la Fiorentina. Dieci coppe fa (un modo di dire che solo noi possiamo pronunciare...) la Signora conquistò la sua quarta nella finale di San Siro proprio contro i viola. Un 3-2 in rimonta, ottenuto ai tempi supplementari e anche in quel caso in 10 contro 11 per 60 minuti".