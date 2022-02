Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus: Perin torna titolare

In vista della semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina e Juve, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Mercoledì alle ore 21 la Juventus scenderà in campo contro la Fiorentina, match valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Come sempre si prospetta un match interessante, tra due squadre da sempre grandi rivali. Per Vlahovic, nuovo eroe bianconero, sarà una partita particolare, contro il suo recente passato. I tifosi viola sono pronti a fischiarlo: come reagirà? Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con una lunga serie di infortunati, e nonostante i tanti impegni nel giro di pochi giorni non potrà fare un ampio turnover. Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Nella Fiorentina Vincenzo Italia schiererà in campo tutti i titolari: una partita così importante, per di più contro la Juventus, non si può perdere. Spazio quindi al consueto 4-3-3, con Terracciano tra i pali. Difesa a quattro composta da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo ci saranno Bonaventusa, Torreira e Castrovilli, mentre Nico Gonzalez e Saponara agiranno larghi sulle fasce. Al centro dell'attacco pronto Piatek. Riuscirà il bomber polacco a non far rimpiangere Vlahovic? Tra i due è già pronta la sfida a distanza a suon di gol.

4-3-3 anche per la Juventus, con Perin in porta al posto di Szczesny. E questo potrebbe essere l'unica novità nella formazione bianconera. In difesa, infatti, sono pronti Danilo, de Ligt, Bonucci e De Sciglio, mentre a centrocampo agiranno gli unici tra giocatori disponibili: Arthur, Locatelli e Rabiot. In attacco spazio al tridente composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata. L'unico cambio in panchina sarà Moise Kean, fresco del gol contro l'Empoli e voglioso di festeggiare al meglio il suo 22esimo compleanno. Riuscirà la squadra di Massimiliano Allegri a portare a casa il risultato?

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara. All. Italiano.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Arthur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri.